Napoli, Koulibaly: “Non ho mai detto di voler andar via, ma in caso troveremo una soluzione” (Di sabato 11 luglio 2020) “La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice. Sento dire che andrò via, ma io qui sto bene, non capisco perché si debba parlare di mercato quando non c’è niente all’orizzonte. Ogni giorno ce n’è una nuova. Io mister 100 milioni? A me non piace questa etichetta. Il prezzo lo fanno i dirigenti. Io sono solo un giocatore che pensa a dare il cento per cento in campo e ad aiutare i compagni”. Kalidou Koulibaly sembra giurare amore eterno al Napoli. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il forte centrale dei partenopei respinge al mittente tutte le voci che parlano con insistenza di un suo trasferimento. Il senegalese vuole pensare solo a giocare questo finale di stagione, anche se sa che su di lui ci sono tante squadre pronte a fare ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Koulibaly: “Siamo da Champions. Se #DeLaurentis vuole chiudo la carriera a #Napoli” - claudioruss : Dazn ha mostrato il virgolettato dei calciatori di #Atalanta e #Napoli in occasione dell’infortunio ad #Ospina.… - nicfra45522 : RT @Aba_Tweet: «A Napoli per sempre? Non direi di no, ma non vorrei illudere nessuno. Si sa come vanno le cose nel calcio, magari dici che… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Koulibaly: 'Qui sto bene, non penso al futuro. Col rinnovo potrei anche restare a vita' - CalcioNapoli24 : -