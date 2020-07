L’Occidente abbatte le statue, Erdogan riprende Costantinopoli (Di sabato 11 luglio 2020) Da una parte chi sradica il proprio passato, dall’altra chi lo ripercorre, lo sfrutta e ne trae spunto per la rinascita. C’è qualcosa di profondamente metaforico dietro quello che in questi giorni sta accadendo in Turchia e nell’estremo Occidente. Recep Tayyip Erdogan, con una mossa culturale e politica senza precedenti, ha deciso di riprendere l’ex … L’Occidente abbatte le statue, Erdogan riprende Costantinopoli InsideOver. Leggi su it.insideover

RodolfoRomagno1 : Santa Sofia, Erdogan abbatte l’ultimo “ponte” fra Occidente e Oriente (e l’UNESCO tace) - SabrinadP1 : RT @Occidentale: ?? #SantaSofia, #Erdogan abbatte l'ultimo 'ponte' fra Occidente e Oriente (l'UNESCO tace) #10luglio - MarcG_69 : RT @carlo_mascio: ??#SantaSofia, #Erdogan abbatte l'ultimo 'ponte' fra Occidente e Oriente (l'UNESCO tace) #10luglio - MarcG_69 : RT @Occidentale: ?? #SantaSofia, #Erdogan abbatte l'ultimo 'ponte' fra Occidente e Oriente (l'UNESCO tace) #10luglio - MarcG_69 : RT @pietrodeleo: ...e vediamo cosa farà l'#Unesco, dopo che ha sottratto la toponomastica di #Gerusalemme agli #Ebrei...#Turchia, #Islam, #… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Occidente abbatte Il battesimo di Costa Smeralda, prima nave LNG al mondo Corriere della Sera