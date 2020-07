Lazio-Sassuolo 1-2, le pagelle di CalcioWeb: i biancocelesti non ci sono più, Raspadori e Caputo lanciano De Zerbi (Di sabato 11 luglio 2020) Lazio-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Il periodo di forma non è certo buono. Stiamo parlando della Lazio, il club biancoceleste è lontanissima dalla squadra che entusiasmava prima del lockdown, molti calciatori sono ben al sotto della normale condizione fisica. Al contrario, il Sassuolo, conferma l’ottimo momento: l’11 di De Zerbi gioca un grande calcio e si conferma molto forte in trasferta. Inizio sprint di partita, occasioni da una parte e dall’altra con Immobile e Djuricic. Poi l’episodio chiave, Raspadori è in fuorigioco, ma sembra esserci il tocco di Parolo: l’arbitro dopo il consulto al Var annulla la rete. La Lazio passa in vantaggio al ... Leggi su calcioweb.eu

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-1, rete di Raspadori G. (SAS) - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-2, rete di Caputo F. (SAS) - symbade77 : RT @beinsports_FR: ????#ChampionsArena ? La Lazio ts'écroule contre Sassuolo ! - CucchiRiccardo : Il #Sassuolo ha giocato meglio della #Lazio e ha meritato la vittoria. Alla squadra di #Inzaghi Mancano risorse fis… -