Lazio, dopo il ko con il Sassuolo volano gli stracci: rissa sfiorata negli spogliatoi (Di sabato 11 luglio 2020) Terza sconfitta consecutiva per la Lazio che, dopo aver perso con Milan e Lecce, cede il passo anche al Sassuolo: i neroverdi hanno espugnato l'Olimpico 2-1 nel finale grazie al colpo di testa di Ciccio Caputo che ha dato il via alla festa della squadra ospite. Tra i padroni di casa, invece, con le speranze scudetto che ormai rasentano lo zero, è andato in scena un post partita assolutamente di fuoco. negli spogliatoi, infatti, è nata una violenta discussione tra i calciatori e lo staff medico... Leggi su 90min

Pedopornografia - scoperta chat 'degli orrori' : si scambiavano video hard e di mutilazioni - 20 minori denunciati commenta La polizia postale ha scoperto una chat 'degli orrori' tra giovanissimi : 20 minori tra i 13 e i 17 anni, che si sarebbero scambiati immagini 'di orribili violenze e con contenuti di elevata ...

commenta La polizia postale ha scoperto una tra giovanissimi : 20 tra i 13 e i 17 anni, che si sarebbero scambiati immagini 'di orribili violenze e con contenuti di elevata ... Lazio - rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko contro il Sassuolo Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si sarebbe sfiorata la rissa tra Acerbi e il direttore sanitario Pulcini nello spogliatoio dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo , Francesco Acerbi e il direttore sanitario, Ivo Pulcini, avrebbero ...

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si sarebbe la tra Acerbi e il direttore sanitario Pulcini la sconfitta casalinga il , Francesco Acerbi e il direttore sanitario, Ivo Pulcini, avrebbero ... Lazio-Sassuolo - Caputo : “Dopo questa vittoria giusto sognare l’Europa” “Dopo questa vittoria è giusto sognare l’Europa League. Non ci dobbiamo dannare per questo obiettivo ma pensiamo a giocare senza pressioni e con la testa libera”. Così l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, ...

Sport_Mediaset : Polveriera #Lazio: rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko con il #Sassuolo. Problemi tra i giocatori e lo staf… - DiMarzio : #SerieA, #Lazio | Le parole di #Inzaghi dopo la sconfitta contro il #Sassuolo - AntoVitiello : Milan-Juve memorabile, da 0-2 a 4-2, partita pazzesca dei rossoneri. L'ultima vittoria a San Siro risale al 2016. M… - lunatica10001 : RT @Sport_Mediaset: Polveriera #Lazio: rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko con il #Sassuolo. Problemi tra i giocatori e lo staff di… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: LAZIO - Rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko con il Sassuolo -