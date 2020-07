Guardiola: “Vogliamo essere al top per le sfide contro Arsenal e Real Madrid” (Di sabato 11 luglio 2020) Questa sera, il Manchester City affronterà il Brighton nella trentacinquesima giornata di Premier League. Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’incontro. Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto problemi dopo un po’ di partite. Mendy non stava bene a livello muscolare. Dobbiamo recuperarlo. Giriamo, cerchiamo di mantenere i giocatori il più freschi possibile, soprattutto in vista delle partite contro Arsenal e Real Madrid. L’obiettivo è quello di avere i giocatori al meglio per queste partite. Cerchiamo di prendere le migliori decisioni per la squadra. E allo stesso tempo, il modo migliore per tenersi in forma ed essere in forma è giocare partite ad alta intensità e di alto livello con molto ... Leggi su alfredopedulla

