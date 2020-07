Formula 1, GP della Stiria: annullate le prove per pioggia (Di sabato 11 luglio 2020) annullate le prove libere di Formula 1 per il meteo avverso a Spielberg, in Austria. Qualifiche a rischio. Una pioggia torrenziale ininterrotta ha condizionato la giornata di sabato in Formula 1 fin dalle prime ore del mattino. La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria in programma alle 12 è stata annullata per impraticabilità della pista. Si corre sul circuito Red Bull Ring a Spielberg, già sede dello scorso Gran Premio d’Austria, vinto domenica scorsa dalla Mercedes di Valtteri Bottas. La quantità d’acqua presente sull’asfalto e quella prevista durante il resto della giornata rende altamente improbabile lo svolgimento delle ... Leggi su bloglive

SkySportF1 : ULTIM’ORA UFFICIALE IL MUGELLO IN FORMULA 1! ?? L’annuncio della @F1: tutti i dettagli sul comunicato e sullo svilup… - vinspadafora : Per la prima volta la Formula 1 sarà anche nello storico autodromo del #Mugello proprio in occasione delle 1000 ga… - SkySportF1 : Il calendario della #Formula1 dopo l'annuncio dell'arrivo del Mugello: la situazione attuale #SkyMotori #F1 - Ivic94757448 : RT @angyco888: Daniil Kvyat il pilota russo della Formula 1 dell’Alpha Tauri che al GP d’Austria non si è inginocchiato contro il razzismo.… - SemperAdamantes : RT @angyco888: Daniil Kvyat il pilota russo della Formula 1 dell’Alpha Tauri che al GP d’Austria non si è inginocchiato contro il razzismo.… -