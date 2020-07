Fondi, grave incidente stradale tra auto e scooter (Di sabato 11 luglio 2020) Fondi, via Don Luigi Sturzo: grave incidente stradale nella notte vede coinvolti un auto ed uno scooter. Alla guida del ciclomotore un ragazzo di 17 anni che, in seguito al forte impatto, sarebbe finito contro un’inferriata. Il giovane, trasportato d’urgenza a bordo di un elicottero, è ora ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono serie ma stabili. La dinamica dell’incidente è sotto inchiesta. Maria Concetta Alagna Fondi, grave incidente stradale tra auto e scooter su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Fondi grave Violento incidente in centro a Fondi: grave un 17enne h24 notizie Malore sul litorale di Fondi: pescatore muore sul molo che tanto amava

Stava pescando sul molo di Sant'Anastasia, sul litorale di Fondi, quando ha accusato un forte dolore al petto e ha chiesto aiuto. Immediata la macchina dei soccorsi, l'elicottero del 118 è persino att ...

Violento incidente in centro a Fondi: grave un 17enne

Sono ore di apprensione per il 17enne coinvolto in un grave incidente avvenuto la scorsa notte in pieno centro a Fondi, quando erano circa le 2. Lo scontro fra lo scooter guidato dal giovane e un’auto ...

Stava pescando sul molo di Sant'Anastasia, sul litorale di Fondi, quando ha accusato un forte dolore al petto e ha chiesto aiuto. Immediata la macchina dei soccorsi, l'elicottero del 118 è persino att ...Sono ore di apprensione per il 17enne coinvolto in un grave incidente avvenuto la scorsa notte in pieno centro a Fondi, quando erano circa le 2. Lo scontro fra lo scooter guidato dal giovane e un’auto ...