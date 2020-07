Ferrari, disastro senza precedenti: qualifiche da incubo, da dove partiranno Leclerc e Vettel (Di sabato 11 luglio 2020) Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Stiria nel diluvio di Spielberg battendo Max Verstappen (+1.216), Carlos Sainz Jr. (+1.398) ed il compagno di squadra Valtteri Bottas (+1.428). La Ferrari non va oltre il decimo tempo di Sebastian Vettel (+2.378) e l'undicesimo di Charles Leclerc, escluso dal Q3. Quinto tempo per Esteban Ocon e sesto per Lando Norris, che però scatterà nono per la penalità ricevuta nelle prove libere. La pioggia, che avrebbe potuto rimescolare i valori, ha invece visto le due rosse SF1000 arrancare. E ora si prospetta una gara ancora più complicata di domenica scorsa, quando Leclerc era partito settimo. Il Cavallino si affida al suo passo gara migliore, ma servirà un altro aiuto delle ... Leggi su liberoquotidiano

