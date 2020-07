Espanyol-Eibar: formazioni, quote, pronostici. I baschi devono vincere, Pericos già retrocessi (Di sabato 11 luglio 2020) L’orgoglio e la grande dignità mostrata dall’Espanyol nel derby contro il Barcellona non è bastato: la squadra di Rufete si è dovuta arrendere alle parate di Ter Stegen e al guizzo di Luis Suarez, che ha deciso la gara. Non c’era bisogno di attendere questo risultato per sapere che i Pericos sarebbero retrocessi ma ora … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Liga: #SergioRamos su rigore, 1-0 #RealMadrid al #Getafe e #Barcellona a -4 - filippo898 : RT @cmdotcom: #Liga: #SergioRamos su rigore, 1-0 #RealMadrid al #Getafe e #Barcellona a -4 - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Liga: #SergioRamos su rigore, 1-0 #RealMadrid al #Getafe e #Barcellona a -4 - cmdotcom : #Liga: #SergioRamos su rigore, 1-0 #RealMadrid al #Getafe e #Barcellona a -4 - sportli26181512 : David Lopez non basta all'Espanyol. L'Osasuna batte l'Eibar: L'ex Napoli segna l'1-0, ma la Real Sociedad vince in… -

Ultime Notizie dalla rete : Espanyol Eibar Espanyol-Eibar: formazioni, quote, pronostici. I baschi devono vincere, Pericos già retrocessi Infobetting CALCIO, LIGA: REAL MADRID-ALAVES 2-0

Il Real Madrid prosegue la sua gara di testa e si avvicina al trentaquattresimo titolo di campione di Spagna. A tre giornate dal termine della Liga restano quattro i punti di vantaggio sul Barcellona ...

CALCIO, LIGA: REAL SOCIEDAD-GRANADA 2-3

Il Granada riaccende la corsa all'Europa League grazie al fondamentale successo nello scontro diretto sul campo della Real Sociedad per 3-2. Nel trentacinquesimo turno della Liga, gli uomini di Martin ...

Il Real Madrid prosegue la sua gara di testa e si avvicina al trentaquattresimo titolo di campione di Spagna. A tre giornate dal termine della Liga restano quattro i punti di vantaggio sul Barcellona ...Il Granada riaccende la corsa all'Europa League grazie al fondamentale successo nello scontro diretto sul campo della Real Sociedad per 3-2. Nel trentacinquesimo turno della Liga, gli uomini di Martin ...