Eerling Haaland: “L’inverno sta arrivando, tagliamo un po’ di legna” (FOTO) (Di sabato 11 luglio 2020) Eerling Braut Haaland è tornato in Norvegia dopo la conclusione della stagione 2019/2020 di Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Non esattamente giornate di riposo quelle che il calciatore sta passando in Patria, come testimoniato da lui stesso sui social. Haaland ha infatti pubblicato su Instagram una FOTO che lo ritrae in un fiume con la motosega in mano intento a tagliare gli alberi, accompagnata dalla didascalia: “L’inverno sta arrivando. tagliamo un po’ di legna“. View this post on Instagram The winter is coming ❄️ let's chop some wood #GOTfeelings #arbaiskar A post shared by Erling Braut Haaland (@erling.Haaland) on Jul 11, 2020 at 8:10am PDT Leggi su sportface

