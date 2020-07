Domenico Arcuri, inchiesta della Corte dei Conti sul suo stipendio da numero uno di Invitalia. In totale “danni per quasi 2 milioni” (Di sabato 11 luglio 2020) Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha ricevuto in veste di amministratore delegato di Invitalia uno stipendio più alto del dovuto. È quanto sostiene l’inchiesta della Corte dei Conti, condotta dal pm Massimo Lasalvia, sulle retribuzioni di amministratori e manager della società controllata dal ministero dell’Economia. La Repubblica e Il Tempo danno notizia dell’atto di costituzione in mora notificato dai finanzieri giovedì mattina ad Arcuri e ad altri 14 tra membri del consiglio di amministrazione e manager: devono restituire 1,9 milioni di euro entro i prossimi 10 giorni. A tanto infatti ammonta il danno in totale ... Leggi su ilfattoquotidiano

