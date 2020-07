ClioMakeUp torna in Italia dopo 12 anni a New York: i motivi della scelta (Di sabato 11 luglio 2020) ClioMakeUp Zammatteo torna a casa dopo 12 anni trascorsi a New York. A comunicarlo è stata la stessa influencer 37enne, brand ‘vivente’ della cosmetica che attraverso una serie di Stories Instagram ha spiegato il motivo della sua scelta. Nella Grande Mela Vive si era trasferita con il marito Claudio Midolo, un game designer Italiano. La … L'articolo ClioMakeUp torna in Italia dopo 12 anni a New York: i motivi della scelta proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ClioMakeUp ritorna a Napoli con un pop up store Ha riaperto a Napoli , 20 giugno 2020 fino al 18 luglio orario continuato (9:30-20:00), il negozio temporaneo ClioPopUp, in totale sicurezza, l’amatissimo store partenopeo. Dopo essere stato l’iconico set dell’omonimo programma ...

Ha riaperto a , 20 giugno 2020 fino al 18 luglio orario continuato (9:30-20:00), il negozio temporaneo ClioPopUp, in totale sicurezza, l’amatissimo partenopeo. Dopo essere stato l’iconico set dell’omonimo programma ... ClioMakeUp torna a casa : commovente messaggio alle figlie Il ritorno di ClioMakeUp a casa dopo il parto ClioMakeUp è potuta torna re a casa dopo il parto. Un momento carico di emozioni, quello del primo incontro fra le due sorelle, che la youtuber ha voluto immortale con una foto e un messaggio ...

Il ritorno di a dopo il parto è potuta re a dopo il parto. Un momento carico di emozioni, quello del primo incontro fra le due sorelle, che la youtuber ha voluto immortale con una foto e un ... Cliomakeup mamma | Clio Zammatteo torna a New York con la piccola Joy Cliomakeup torna a casa con la piccola Joy e la foto su condivisa dal marito su Instagram fa capire che la famiglia è di nuovo a New York. “Verso casa con Joy 🏠 non vediamo l’ora di presentarti alla big sister Grace ...

Ultime Notizie dalla rete : ClioMakeUp torna ClioMakeUp torna in Italia dopo 12 anni a New York: i motivi della scelta Gossip e Tv ClioMakeUp torna in Italia dopo 12 anni a New York: i motivi della scelta

ClioMakeup Zammatteo torna a casa dopo 12 anni trascorsi a New York. A comunicarlo è stata la stessa influencer 37enne, brand ‘vivente’ della cosmetica che attraverso una serie di Stories Instagram ha ...

ClioMakeup Zammatteo: “Finalmente torniamo in Italia dopo 12 anni a New York”

ClioMakeup Zammatteo, 37enne magnate della cosmetica online, ha deciso di tornare in Italia il primo settembre. Dopo 12 anni trascorsi a New York con il marito Claudio Midolo, dal quale ha avuto le du ...

ClioMakeup Zammatteo torna a casa dopo 12 anni trascorsi a New York. A comunicarlo è stata la stessa influencer 37enne, brand ‘vivente’ della cosmetica che attraverso una serie di Stories Instagram ha ...ClioMakeup Zammatteo, 37enne magnate della cosmetica online, ha deciso di tornare in Italia il primo settembre. Dopo 12 anni trascorsi a New York con il marito Claudio Midolo, dal quale ha avuto le du ...