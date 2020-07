Autopsia non chiarisce su morte ragazzi (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - PERUGIA, 11 LUG - Non ha definitivamente chiarito cosa abbia provocato la morte dei due ragazzi di Terni l'Autopsia eseguita oggi all'istituto di medicina legale di Perugia. Rimane confermata ... Leggi su corrieredellosport

CarlottaMiller_ : RT @LaStampa: Ragazzi morti a Perugia: l’autopsia non chiarisce le cause del decesso, nessuna patologia evidente - LaStampa : Ragazzi morti a Perugia: l’autopsia non chiarisce le cause del decesso, nessuna patologia evidente - cagliaripad : Terni, l’autopsia non chiarisce la morte dei due ragazzi - qn_lanazione : Ragazzi morti a Terni, Metadone o codeina: l'autopsia non chiarisce cosa ha ucciso Flavio e Gianluca - TelevideoRai101 : Ragazzi Terni, autopsia non risolutiva -