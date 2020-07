Zielinski sta rinnovando: "Voglio restare qui, Gattuso è stato decisivo" (Di venerdì 10 luglio 2020) Rinnovo di contratto in arrivo per Piotr Zielinski. Lo annuncia lo stesso centrocampista nella sua intervista a Sky Sport: "Gattuso è stato molto importante, come sappiamo tutti. Leggi su tuttonapoli

Rinnovo di contratto in arrivo per Piotr Zielinski. Lo annuncia lo stesso centrocampista nella sua intervista a Sky Sport: "Gattuso è stato molto importante, come sappiamo tutti. Da tanto tempo stiamo ...

Napoli, Zielinski sul rinnovo: “Spero nell’annuncio nei prossimi giorni”

“Stiamo trattando da tanto tempo, spero che nei prossimi giorni arrivi l’annuncio. A queste cose però ci sta pensando il mio procuratore, io dico solo che sto benissimo a Napoli e voglio continuare qu ...

