“Vamos a la Playa” la versione remix 2020 del successo dei Righeira (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) In un’estate in cui i tormentoni estivi abbondano arriva anche un classico degli anni Ottanta in versione remix. Da oggi è disponibile in streaming e in download “Vamos a la Playa 2020 Original Demo Remake”. La versione del celebre brano dei Righeira del 1981, realizzata da Johnson Righeira e distribuito dalla sua casa discografica Kottolengo Recordings. La demo tape originale infatti è stata completamente risuonata e pur rimanendo federe alla stesura originale. Un’occasione per celebrare anche i 40 anni di carriera di Stefano Righi, in arte Johnson Righeira, che ricorrono proprio in questo 2020 e per lanciare la nuova casa discografica fondata da poco e con un nome significativo, Kottolengo ... Leggi su nuovasocieta

frankspicc : Ma se “non vamos a la playa”, ‘ndo annamo? Il ritorno della hit che tolse all'Italia il fardello degli anni di pio… - _DAGOSPIA_ : MA SE 'NON VAMOS A LA PLAYA', ‘NDO ANNAMO? – IL RITORNO DEL SUCCESSO CAPACE DI FARCI SCROLLARE… - i_Pesci : Johnson Righeira vola alto: 'Voglio tornare numero 1' -

