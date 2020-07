Un’altra follia: gli “antirazzisti” processano “Ciao Darwin” e mettono sotto accusa Paolo Bonolis (Di venerdì 10 luglio 2020) La follia dell’«antirazzismo militante» non ha limiti. Si cercano nemici ovunque, nelle statue, nei film e nei programmi televisivi. L’ultimo, in ordine di tempo, ad essere preso di mira è “Ciao Darwin”. L’economista americano David Adler spara a zero sulla trasmissione di Paolo Bonolis, perché «razzista». “Ciao Darwin”, la puntata presa di mira sotto accusa la puntata che vedeva fronteggiarsi “Italiani contro Stranieri”. In sostanza le sfide che puntualmente si verificano nel programma di Canale 5. «Ho acceso la tv italiana per trovare Mediaset di Berlusconi», scrive Adler. «Stava trasmettendo lo show “Ciao Darwin”». E cosa è successo? «Gli italiani applaudono a ... Leggi su secoloditalia

