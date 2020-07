Sorteggio Europa League 2019/2020 quarti e semifinali oggi in tv: data e orario (Di venerdì 10 luglio 2020) Tutto pronto per il Sorteggio dei quarti e delle semifinali di Europa League 2019/2020, al via oggi venerdì 10 luglio alle ore 13:00. C’è grande attesa per questo evento che definirà il quadro delle final eight delle competizioni europee pronte ad entrare nel vivo con gare secche in un agosto bollente. Due le squadre italiane (Roma e Inter) in attesa di scoprire il proprio destino. Il Sorteggio sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go oltre che sul sito della Uefa. Sportface.it invece vi terrà compagnia con un live testuale a partire dall’inizio dell’evento. Leggi su sportface

