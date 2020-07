SnowRunner: il DLC Season 1: Search & Recover sarà disponibile dal 15 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Saber Interactive e Focus Home Interactive sono lieti di rivelare una nuova galleria d’immagini di “Season 1: Search & Recover”, il primo DLC di SnowRunner che sarà disponibile dal 15 luglio per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC per i possessori del Season Pass. Questo nuovo DLC potrà essere acquistato anche separatamente. Avete già letto la nostra Recensione di SnowRunner? Nuove missioni di gioco nelle regioni più fredde della Russia La community di SnowRunner vanta già oltre un milione di giocatori, questo numero è destinato ad aumentare ulteriormente grazie ai ricchissimi contenuti aggiuntivi che verranno rilasciati ... Leggi su gamerbrain

