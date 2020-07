Simona Ventura su Rai2 con un branded content in onda il sabato e la domenica mattina (Anteprima Blogo) (Di venerdì 10 luglio 2020) Nei palinsesti della tv pubblica continuano ad aggiungersi branded content. L'ultimo - in ordine cronologico - è il total branded content che Rai2 affiderà a Simona Ventura. Come anticipato dal sito di Davide Maggio, la conduttrice che poco più di un anno fa ha lasciato Temptation Island Vip e Mediaset per tornare sulla seconda rete pubblica allora diretta da Carlo Freccero, dovrà accontentarsi nella prossima stagione di un programma realizzato da e per sponsor. Blogo è in grado di rivelare che questa nuova trasmissione dovrebbe essere collocato al mattino del sabato e della domenica, laddove fino a qualche anno fa veniva proposto Mezzogiorno in ... Leggi su blogo

