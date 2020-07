Serie A, programmazione e dove vedere in TV le partite della 32ª giornata (Di venerdì 10 luglio 2020) Archiviata la 31esima giornata di campionato con il pareggio 2-2 tra Verona ed Inter di ieri sera, per la Serie A è già tempo di tornare in campo con la 32esima giornata. Si parte sabato pomeriggio alle ore 17.15 con il match tra Lazio e Sassuolo seguito poi da quello tra Brescia e Roma alle 19.30 e dal big-match tra Juventus ed Atalanta alle ore 21.45. Domenica sono poi in programma 6 partite: alle ore 17.15 ci sarà lo spareggio salvezza Genoa-SPAL, alle 19.30 sarà poi il turno del Cagliari,... Leggi su 90min

ThePuni16830747 : @AngeloMercuri @Europeo91785337 @virginiaraggi @SkyTG24 @SkyItalia Riprenda contatto con la realtà. Dove ho citato… - SofiaMigliore : RT @TinafromMars: È orribile pensare che a #Glee: la prima serie che ho amato, che ho seguito assiduamente con la programmazione americana,… - Gigi_Piada75 : @maxmvstdie Vediamo: serie che hanno rispettato il copione e la programmazione iniziale negli ultimi quattro anni:… - isacriss1 : RT @TinafromMars: È orribile pensare che a #Glee: la prima serie che ho amato, che ho seguito assiduamente con la programmazione americana,… - AleVillarmonte : RT @TinafromMars: È orribile pensare che a #Glee: la prima serie che ho amato, che ho seguito assiduamente con la programmazione americana,… -