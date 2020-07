Scuola. Comune di Roma: fino al 31 luglio consegna ISEE per rette nidi (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma Capitale ha informato con una nota che “e’ stata prorogata la scadenza per la presentazione dell’attestazione ISEE, necessaria per completare le iscrizioni, per le riconferme dei bambini gia’ iscritti ai Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale per l’anno 2020-2021. La data per completare l’iscrizione con la consegna dell’ISEE e’ il prossimo 31 luglio 2020”. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Roma Capitale https://www.Comune.Roma.it/web/it/informazione-di servizio.page?contentId=IDS607840, comprese le norme sugli obblighi vaccinali. Leggi su romadailynews

Nuovo confronto tra Comune e il mondo della scuola Corriere di Taranto Ornago, via al restyling dell'elementare Manzoni

Intonaco che cade a pezzi, facciate rovinate, il Comune apre il cantiere a scuola, primo passo del ritorno fra i banchi dei ragazzi. Ornago punta sul restyling dell’elementare Manzoni, l’edificio più ...

Scuolabus comunale: come fare domanda

Lo scuolabus, ovvero il servizio di trasporto scolastico, è il servizio di scuolabus consiste nell'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa. La gestione del servizio è sia diretta che ...

