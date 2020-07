Rogo Thyssenkrupp, andrà in carcere entro il 16 luglio il secondo manager condannato. Anche per lui è prevista la semilibertà (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo l’ingresso in carcere di Gerald Priegnitz avvenuto all’inizio del mese, Anche l’altro manager del gruppo tedesco Thyssenkrupp condannato per l’incidente nell’impianto siderurgico di Torino del 2007 andrà presto in cella. In base a quanto appreso dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede attraverso canali diplomatici, Harald Espenhahn inizierà a scontare la sua pena entro il 16 luglio prossimo. I due dirigenti sono stati condannati in via definitiva per omicidio colposo al termine di un lungo iter giudiziario. Per entrambi, però, la procura tedesca di Essen ha concesso il regime di semilibertà – potranno andare a lavoro ogni giorno e tornare nel penitenziario solo per la notte – provocando lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo l'ingresso in carcere di Gerald Priegnitz avvenuto all'inizio del mese, anche l'altro manager del gruppo tedesco Thyssenkrupp condannato per l'incidente nell'impianto siderurgico di Torino del 20 ...

