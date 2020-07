Primavalle. Moto e auto in fiamme, indagini in corso (Di venerdì 10 luglio 2020) È di 7 Motocicli e 2 auto danneggiate, il bilancio dell’incendio divampato alle 2 di notte in via Borgia, in zona Primavalle a Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia. Gli agenti hanno parlato con i vari proprietari, che hanno riferito di non aver mai subito minacce. Sul posto non sono presenti telecamere. indagini in corso da parte degli agenti del commissariato Primavalle. Leggi su romadailynews

