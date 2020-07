Mose, Conte: “Non siamo qui per passerella, ma per verifica dei lavori. L’opera sia pronta in autunno-inverno” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Non siamo qui per una passerella ma per un test, perché il governo vuole toccare con mano l’andamento dei lavori. Abbiamo una poderosa opera che attende da anni il completamento. Non è l’inaugurazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, poco prima della prova generale di innalzamento delle 48 paratoie del Mose, a Venezia. “L’opera deve essere completata tra l’autunno e l’inverno prossimi“, ha aggiunto il capo dell’esecutivo prima di premere il pulsante che ha dato il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie. L'articolo Mose, Conte: “Non siamo qui per passerella, ma per verifica dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

