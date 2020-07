Manifest 2, il nuovo capitolo in arrivo su Canale 5: trama, cast, streaming (Di venerdì 10 luglio 2020) Manifest 2, il nuovo capitolo in arrivo su Canale 5: trama, cast, streaming Torna l’appuntamento con Manifest su Canale 5. La serie mystery thriller è arrivata alla stagione numero 2, anche negli Stati Uniti, e andrà in onda sulla rete principale di Mediaset a partire da venerdì 10 luglio 2020, in prima tv e in chiaro. Al momento, Manifest è stato già rinnovato per una terza stagione da NBC (il network americano che lo manda in onda) ed è firmato da Robert Zemeckis, nome importante nel mondo del cinema che ha lavorato a Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e cast Away, impossibili da non conoscere. Al suo ... Leggi su tpi

