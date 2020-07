«La vita in un giorno 2020»: come partecipare al docufilm di YouTube (Di venerdì 10 luglio 2020) Ti piacerebbe diventare uno dei protagonisti del documentario «La vita in un giorno 2020» prodotto dal mitico Ridley Scott e diretto dal regista Kevin Macdonald? Non si tratta certo del quarto d’ora di celebrità osannato da Andy Warhol. Ma c’è davvero la possibilità che il tuo filmato possa essere inserito nel docufilm di YouTube Originals che racconta la storia di una singola giornata sulla Terra. Un’occasione che arriva a 10 anni dalla produzione de «La vita in un giorno» documentario del 2010 visto su YouTube oltre 16 milioni di volte. Come partecipare a «La vita in un giorno 2020» Leggi su vanityfair

