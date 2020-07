Il Coronavirus ha attaccato la Lombardia con un “assalto multiplo e concentrico” (Di venerdì 10 luglio 2020) Secondo una ricerca condotta da ricercatori dell’Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano e Policlinico San Matteo di Pavia, il nuovo Coronavirus ha attaccato la Lombardia con un “assalto multiplo e concentrico“. Lo studio, promosso e sostenuto da Fondazione Cariplo, è stato presentato oggi durante un incontro nel capoluogo meneghino: gli autori hanno spiegato che si tratta del lavoro più ampio condotto finora sul sequenziamento del virus Sars-CoV-2 in Lombardia. E’ stato ricostruito quanto accaduto dall’inizio dell’anno, analizzando le sequenze genomiche virali da circa 350 pazienti, provenienti da aree diverse del territorio regionale. I dati raccolti, spiega il responsabile scientifico Carlo Federico Perno, già direttore ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSAmed) - ROMA, 10 LUG - Con il diffondersi del coronavirus in Yemen, la paura di contrarre il virus sta frenando le persone dal cercare cure mediche. È quanto osservano le équipe di Medici Senza Fr ...«La scelta più dolorosa? Vietare i funerali. Nel momento di massima disperazione abbiamo impedito alle persone di poter dare l’ultimo saluto ai propri cari. L’abbiamo fatto come protezione, ma è una c ...