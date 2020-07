Formula 1, dove vedere qualifiche GP Austria: diretta tv e streaming gratis (Di sabato 11 luglio 2020) In questo secondo weekend di luglio la Formula 1 sbarca di nuovo in Austria dove sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, si correrà la seconda prova del campionato mondiale. La scorsa settimana a trionfare è stato Valtteri Bottas su Mercedes che sul traguardo ha preceduto Charles Leclerc su Ferrari e Lando Norris su McLaren, ricordiamo che il campione in carica Lewis Hamilton, secondo all’arrivo, ha terminato però al quarto posto, penalizzato di cinque secondi sul tempo di gara per aver causato una collisione con Alexander Albon; deludente l’altra Ferrari di Sebastian Vettel che ha chiuso solamente decimo dopo una gara anonima. Dunque all’esordio stagionale le Mercedes sono sembrate ancora una volta superiori a tutte quante le scuderie, vedremo se in questa seconda prova ci sarà ... Leggi su news.superscommesse

PostBreve : Formula 1 GP Stiria Streaming Gratis al posto di Rojadirecta, dove vedere la Ferrari - fainformazione : Formula 1, è Verstappen il più veloce nel Gran Premio della Stiria Nella prima giornata di libere del Gran Premio… - fainfosport : Formula 1, è Verstappen il più veloce nel Gran Premio della Stiria Nella prima giornata di libere del Gran Premio… - lostinthefireLu : Aggiornamento sul video che ha pubblicato: si è tutto in russo e l'unica cosa che ho capito è 'Formula tri' dove tr… - EcoLunigiana : #Toscana #formula1 - Il 13 settembre prima gara di Formula 1 all'autodromo toscano, dove il Cavallino festeggerà il… -