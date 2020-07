Conte ha finito le carte da giocare. Pure con autostrade (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarebbe ora che sulla questione della concessione ad Altantia delle nostre autostrade il governo dica le cose come stanno. E cioè che siamo in un vicolo cieco politico ed economico.Vicolo dove in realtà Conte ed i suoi ci si sono messi da soli.L'ultima bugia è il presunto ultimatum che sarebbe stato consegnato ai Benetton: entro lunedì scendete di quota nella società ed abbassate i pedaggi, e la concessione resta a voi con l'ingresso dello Stato. OpPure siete fuori.Una minaccia senza senso, soprattutto dal punto di viste temporale ed economico. Temporale perché un'operazione del genere necessita di settimane, anzi di mesi di studi, Conteggi, carte, avvocati: che i un weekend di luglio si possa fare tutto questo non solo è impossibile, è quasi ... Leggi su panorama

