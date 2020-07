Calendario Serie A 2019/2020: date, risultati e classifica (Di venerdì 10 luglio 2020) Calendario Serie A 2019/2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio Calendario Serie A 2019/2020: il massimo campionato italiano, dopo la lunga sospensione per l’emergenza Coronavirus, ha riaperto ufficialmente i battenti sabato 20 giugno 2020, dopo l’accordo fra la Lega e il Governo e la definizione di un protocollo cui società e atleti dovranno rigorosamente attenersi. Nel 2019/20, dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano ha salutato il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era ... Leggi su calcionews24

SkySport : Playoff Serie C, il tabellone della fase nazionale - DiMarzio : #SerieC, i sorteggi del secondo turno nazionale play-off - Alexbasstti : @CarloCalenda @GuidoCrosetto Calendario io non sono né fascista ne Fdi ma ti dico sinceramente di andare a cagare.… - UgoBaroni : RT @SkySport: Playoff Serie C, il tabellone della fase nazionale - andrealoca77 : PSG e Lione sono molto penalizzati dall'inattività. Ma anche il Bayern, che starà un mese senza giocare. Il calenda… -