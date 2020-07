Bologna, Di Vaio ed il team manager salvano la vita ad una donna (Di venerdì 10 luglio 2020) Eroi per un giorno. Marco Di Vaio e il team manager del Bologna Tommaso Fini hanno salvato la vita a una signora sessantaquattrenne cardiopatica. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’episodio si è verificato nella giornata di ieri durante il sopralluogo del club a Pinzolo, provincia di Trento per organizzare un ritiro estivo. I due si sono accorti che la signora si stava accasciando al suolo. E’ stata subito chiamata l’ambulanza e, nel frattempo, Fini ha praticato il massaggio cardiaco. Oggi la bella notizia, la signora è stata considerata fuori pericolo grazie all’immediato intervento del team manager. Infortunio Smith, paura Bournemouth: il difensore cade a terra, sbatte la testa e deve uscire con ... Leggi su calcioweb.eu

