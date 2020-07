Banda ultralarga, la rete neutrale e i nodi della concorrenza (Di venerdì 10 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato ha realizzato un'infrastruttura importante come quella dell'Alta Velocità, che ha cambiato la vita di tutti noi. Ora si tratta di fare per le telecomunicazioni, quello che è stato fatto per l'alta velocità”. Francesco Sacco insegna Digital Economy all'Università dell'Insubria e alla SDA Bocconi ed è molto chiaro quando in un'intervista all'Italpress gli si chiede di commentare il pronunciamento dell'Autorità Garante per la concorrenza e il Mercato (AGCM) in merito allo sviluppo delle infrastrutture per la Banda ultralarga: “E' un intervento interessante e anche rivoluzionario”, perchè rivede in primis i termini della concorrenza: “l'AGCM dice che avere un'infrastruttura ... Leggi su liberoquotidiano

infoitinterno : Antitrust, spinta sulla banda ultralarga: la ricetta per rimuovere gli ostacoli - infoitinterno : Antitrust, banda ultralarga: stop a ostacoli burocratici, voucher per connessioni sopra i 100 Mbit - GreenGridItalia : AGCM – Banda ultralarga – Green Grid Italia - Rextart3 : RT @Cor_Com: Bisio ( @VodafoneIT): “Nelle aree grigie consorzi di operatori per spingere la #fibra” - cleliacontini : RT @MeleStefano: Secondo @Reuters, #TIM non ha invitato #Huawei nella maxi-gara per il #5G in #Italia e in #Brasile. Se confermata, questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Banda ultralarga Banda ultralarga, a che punto siamo? La mappa interattiva Corriere della Sera Tim esclude Huawei dalle gare per il 5G in Italia e Brasile

Tim ha escluso Huawei dalle gare per il 5G in Italia e Brasile: è quanto rivelano le agenzie Agi e Reuters. Il colosso di Shenzhen, dunque, non farà parte dei potenziali fornitori per lo sviluppo dell ...

Banda larga Open Fiber: cosa sono i PCN. Il piano di sviluppo fino al 2023

Il sito del progetto BUL da oggi mostra anche le informazioni sui PCN sparsi lungo tutta la Penisola. Contestualmente Open Fiber ha presentato il piano d'azione per accelerare la copertura delle aree ...

Tim ha escluso Huawei dalle gare per il 5G in Italia e Brasile: è quanto rivelano le agenzie Agi e Reuters. Il colosso di Shenzhen, dunque, non farà parte dei potenziali fornitori per lo sviluppo dell ...Il sito del progetto BUL da oggi mostra anche le informazioni sui PCN sparsi lungo tutta la Penisola. Contestualmente Open Fiber ha presentato il piano d'azione per accelerare la copertura delle aree ...