Atalanta, dal sogno amichevole al quarto di Champions: ecco i fuoriclasse del PSG. Ma il confronto dei dati è una sorpresa (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarà Atalanta contro Paris Saint-German ai quarti di finale di Champions League. E pensare che a giugno di un anno fa il presidente Percassi, durante una puntata di TuttoAtalanta, sperava di poter organizzare con i francesi un’amichevole estiva: «Siamo andati ... Leggi su ecodibergamo

webecodibergamo : Atalanta, dal sogno amichevole al quarto di Champions: ecco i fuoriclasse del PSG. Ma il confronto dei dati è una s… - leoromoli : RT @90ordnasselA: Ma tolta l’Atalanta e forse il Napoli, post lockdown, chi è che sta facendo bene? Chi è che sta entusiasmando fisicamente… - 90ordnasselA : Ma tolta l’Atalanta e forse il Napoli, post lockdown, chi è che sta facendo bene? Chi è che sta entusiasmando fisic… - fabrizioticconi : @PIvan17 @mirkocalemme Calma... Hanno psg e atletico.. Dipende sempre dal preparatore atletico dell'Atalanta...... Fa miracoli... - dorianomuraro : @tutticonvocati ve lo dico da tifoso juventino: Atalanta in semifinale contro l’atletico; #Juve eliminata dal Lione dopo uno scialbo 0 0 -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta dal

FRANCESCO LOIACONO - Sorteggiati a Nyon in Svizzera dall’Uefa gli accoppiamenti della fase finale di Champions League ed Europa League. In Champions League si giocheranno il 7 e 8 Agosto le gare di ri ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Nel primo dei due posticipi della trentunesima giornata di Serie A l’Udinese batte la Spal con il punteggio di 3-0. Al Mazza di Ferrara i ...