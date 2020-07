Appuntamenti macroeconomici del 10 luglio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Venerdì 10/07/2020 01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%) 08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 15,1%; preced. -20,1%) 10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 22,8%; preced. -19,1%) 10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (atteso -32,5%; preced. -42,5%) 14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,8%) 14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%) Leggi su quifinanza

zazoomblog : Appuntamenti macroeconomici del 9 luglio 2020 - #Appuntamenti #macroeconomici #luglio - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici dell'8 luglio 2020 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 7 luglio 2020 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici: settimana del 6 luglio 2020 - zazoomblog : Appuntamenti macroeconomici: settimana del 6 luglio 2020 - #Appuntamenti #macroeconomici: -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti macroeconomici

Teleborsa

FINANZA - webinar RFF-CMCC-EIEE "Fostering green finance for a climate-resilient post-COVID-19 recovery". Ore 16,00. Partecipano: Barbara Buchner, Global Managing Director and Executive Director, Clim ...Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio in Italia, pari a 25,2%, e il dato sulla Produzione industriale in Germania, pari a 7,8%. Domani nel ...