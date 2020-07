Abi, Antonio Patuelli rieletto presidente (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonio Patuelli è stato rieletto presidente dell' Abi . L'Assemblea dell'associazione ha infatti eletto il nuovo Consiglio che si è immediatamente riunito e, come proposto unanimemente dal Comitato ... Leggi su quotidiano

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Banche, l'Abi elegge Antonio Patuelli presidente per il quarto mandato #AntonioPatuelli - BEPPESARNO : ...Un #Patuelli ê per semper! Rieletto per la 4° volta consecutiva Antonio Patuelli presidente dell'#ABI. INAMOVI… - GabrieleUrz1 : RT @FABI_News: ??Le dichiarazioni del segretario generale della #Fabi, @LandoSileoni, a commento del rinnovo, per altri due anni, del mandat… - TommyBrain : RT @ansa_economia: Abi: Antonio Patuelli rieletto presidente. Nomina per acclamazione. Quarto mandato al vertice #ANSA - Ravenna24ore : Antonio Patuelli rieletto Presidente ABI per acclamazione: per lui è il quarto mandato -