WWF: “Per la Corte dei Conti UE serve un maggiore impegno dell’Europa per salvare gli impollinatori” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Il rapporto della Corte dei Conti UE presentato oggi denuncia l’esigenza di un maggiore impegno da parte della Commissione UE e dei 27 Paesi membri dell’Unione per una efficace protezione degli impollinatori. Il WWF Italia rilancia per questo la petizione ICE per salvare api e agricoltori. – scrive il Wwf in una nota – Oggi la Corte dei Conti europea ha pubblicato una relazione sulle azioni della Commissione europea per la protezione degli impollinatori selvatici. Il rapporto evidenzia la necessità di aumentare gli sforzi e le risorse per assicurare la tutela degli insetti impollinatori, come api, vespe, sirfidi, farfalle, falene e coleotteri. Questi animali contribuiscono in maniera significativa all’aumento della ... Leggi su meteoweb.eu

ecoNewspaper : La Corte dei Conti UE chiedo più impegno per salvare gli impollinatori - CorriereQ : WWF: per la campagna GenerAzioneMare, Pulizia porto di Cefalù - Notiziedi_it : Al via progetto Wwf e Intesa Sanpaolo per la cura delle api - Italpress : Al via progetto Wwf e Intesa Sanpaolo per la cura delle api - Mafara72 : RT @ParcoCastelli: “Diamo una casa alla #api” ?? è il progetto @WWFitalia per la salvaguardia degli impollinatori. Sosteniamo il WWF affinch… -

Ultime Notizie dalla rete : WWF “Per sorrento, striscia bianca in mare. la denuncia degli ambientalisti: sversamenti abusivi - il presidente del wwf desposito denuncia il caso a marina piccola IlCorrierino.com