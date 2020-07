Viola Valentino disperata, malore per il compagno: “È stato straziante” (Di giovedì 9 luglio 2020) Una rivelazione drammatica quella di Viola Valentino, che sui social ha scritto che il suo compagno Francesco Mango ha avuto un malore. La cantante ha raccontato di aver vissuto momenti difficili al suo fianco: “Vederlo la notte lamentarsi per ore è stato straziante“, ha spiegato. Viola Valentino disperata, malore per il compagno: “È stato straziante” Con un post su Instagram, Viola Valentino ha condiviso con i suoi fan una notizia drammatica: il compagno Francesco Mango ha avuto un malore. La cantante non ne ha rivelato le cause, ma a corredo di uno scatto che li ritrae insieme, ha ... Leggi su velvetgossip

Viola Valentino, fidanzato ha avuto malore/ "Straziante vedere Francesco Mango...'

Soddisfazioni per il Liceo linguistico ‘Alpi’: i diplomati sono 194 di cui 28 vantano il voto massimo e otto le laudate. Si tratta di Ylenia Donati, Alessia Francisconi, Beatrice Fraschetti, Laura Gen ...

Il premio Ravera a Tolentino sarà condotto da Pupo: ospiti Facchinetti e Wilma Goich

4' di lettura 08/07/2020 - Tutto pronto per l’edizione 2020 del Premio Ravera. Appuntamento da non perdere con grandi ospiti e artisti. Sarà una nuova notte di stelle e di grandi canzoni perché come r ...

