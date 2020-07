Veroli, ruba 2mila euro raccolti da alunni e genitori: collaboratore scolastico nei guai (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella giornata di ieri, a Veroli, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato un 63enne perché responsabile di “furto aggravato”. Le indagini sono state intraprese in seguito ad una denuncia di furto, presentata dalla dirigente di un locale Istituto scolastico, di circa 2.000 euro custoditi all’interno di un armadio blindato e consistenti in una raccolta di denaro effettuata dai genitori degli alunni, per organizzare dei corsi. I militari, dopo un accurato sopralluogo e vista la dinamica dell’evento, hanno concentrato l’attenzione su un collaboratore scolastico impiegato nell’Istituto, il quale è risultato essere affidatario delle chiavi della cassaforte. L’uomo, vistosi ormai scoperto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

