“Un nuovo inizio”. Pago, finalmente una buona notizia: la storia con Serena Enardu è chiusa una volta per tutte (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo le polemiche, le voci di matrimonio, quelle di rottura e la riconciliazione Pago interviene sulla questione Serena Enardu. Il cantautore, al centro di violente polemiche per il suo carattere giudicato troppo morbido, è intervenuto per chiarire una volta per tutte le sua posizione. Sulla storia con Serena Enardu Pago ha messo definitivamente una pietra sopra. E da lì non si muove più. Pago ha voluto precisare che non ci sarà più nessun tipo di ponte su quel passato che l’ha fatto soffrire, arrabbiare e che gli ha fatto conoscere un profondo senso di delusione; quel passato in cui era anche presente lei, la sua ex fidanzata, Serena Enardu. ... Leggi su caffeinamagazine

