Temptation Island 2020: i tentatori e le tentatrici (Di giovedì 9 luglio 2020) Alessandro Basciano Sono 23 i single di Temptation Island 2020. Divisi in 12 tentatori e 11 tentatrici, tutti quanti sono fondamentali per “mettere alla prova” l’amore delle sei coppie protagoniste del reality show estivo, partito il 2 luglio su Canale 5 e condotto per il settimo anno consecutivo da Filippo Bisciglia. Conosciamoli meglio. I tentatori A mettere alla prova le sei fidanzate del villaggio ci sono 12 bei tentatori. Il primo è Alessandro Basciano, 31enne di Genova già conosciuto al pubblico di Uomini e Donne per essere stato uno dei corteggiatori di Giulia Quattrociocche nella scorsa stagione. Gli fa compagnia Simone Garato, 39 anni di Padova. Amante dei cantautori, l’uomo fa il marketing manager e in una donna ha ... Leggi su davidemaggio

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - Hopingforthebe3 : RT @amaricord: Repliche di Don Matteo ? Reazione a catena ? Techetechetè ? Temptation Island ? Benvenuta estate - DonnaGlamour : Temptation Island: Sofia accetterà il falò di confronto? Le anticipazioni - Novella_2000 : Marco Guercio di Temptation Island è stato attore in una nota fiction: ecco quale - QuotidianPost : Antonella Elia a Temptation Island, le indiscrezioni di Antonio Zequila -