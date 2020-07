Serie A1, colpo di scena per Varese: Jason Rich ha deciso di ritirarsi (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Openjobmetis Varese ha recentemente constato un cambio cambio di programma improvviso, dettato dalle volontà del cestista statunitense Jason Rich, possibile stella del team lombardo. L’ex Most Valuable Player della Serie A1 ha difatti deciso di rescindere il contratto firmato appena 2 settimane prima con Varese, tornando clamorosamente sui propri passi e decidendo per un ritiro dal professionismo. Di seguito l’annuncio della società italiana, divulgato tramite il proprio sito web ufficiale: “Pallacanestro Varese comunica che la scorsa settimana il giocatore Jason Rich ha espresso la volontà di non onorare il contratto, firmato da entrambe le parti in data 21 giugno 2020. Le motivazioni alla ... Leggi su sportface

