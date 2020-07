Prezzo di iPhone 12 più alto, ma mancano caricabatterie e EarPods (Di giovedì 9 luglio 2020) La curiosità attorno ad iPhone 12 e a tutte le sue varianti è fisiologicamente caldissima. Non solo da parte dei fan di casa Apple, ma anche di tutti quelli che si professano appassionati di tecnologia mobile più in generale. A tanta attesa, il web risponde inevitabilmente con un flusso costante di indiscrezioni, leak e voci di corridoio, senza considerate le opinioni dei vari esperti di settore. Anche oggi, le novità sul prossimo melafonino non mancano, ma potrebbero scontentare qualcuno. Se è vero che è quasi certo che all'interno della confezione dei nuovi iPhone 12 mancheranno tanto il caricabatterie quanto le EarPods, stando all'analista Jeff Pu il Prezzo del device potrebbe essere leggermente più alto rispetto a ... Leggi su optimagazine

