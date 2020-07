Nuovo scontro tra Fedez e Codacons dopo le dichiarazioni di Calenda, l’affondo di Rienzi: “Rapper ignorante” (Di giovedì 9 luglio 2020) Lo scontro tra Fedez e Codacons non ha fine e si consuma a colpi di video di risposta, tweet e stories su Instagram. Nella giornata di ieri il rapper di Bimbi Per Strada aveva manifestato il suo supporto a Carlo Calenda, leader di Azione, che in un video postato sui social rivolgeva alcune domande all'associazione dei consumatori di Carlo Rienzi. In particolare Calenda chiedeva chiarimenti su una donazione effettuata da Monte dei Paschi di Siena a favore del Codacons proprio nel periodo in cui l'associazione voleva costituirsi parte civile nel processo contro i dirigenti della banca. Calenda sottolineava che, a seguito della donazione (avente come causale il sostegno a una ricerca sul latte d'asina), il Codacons aveva ritirato la ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo scontro Trump nelle Fauci del virus. Ecco il nuovo scontro sui numeri Formiche.net Niente «manifesto» in biblioteca per la sindaca leghista è un «capriccio»

Andata a vuoto l’ennesima iniziativa per riportare manifesto e Avvenire a disposizione dei lettori della biblioteca comunale di Monfalcone. Poco dopo la sua elezione a sindaca la leghista Anna Cisint, ...

Frontale sulla 45 bis, morto 53enne di Sabbio Chiese

È Flavio Bianchi la vittima del grave incidente che si è verifica ieri pomeriggio sulla tangenziale della Valle Sabbia in territorio di Gavardo La strada statale 45 bis è stata nuovamente teatro ...

