Marotta non si nasconde: «Vogliamo prendere i campioni ma non è facile convincerli» (Di giovedì 9 luglio 2020) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Verona-Inter: le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro l’Hellas Verona. Le sue parole «Comprare un campione? Sono perfettamente d’accordo, non è facile individuarli e farli venire. Lo step di crescita lo hai quando ottieni dei risultati, sai come si vince. L’obiettivo principale, oltre ai giovani di talento, è quella di trovare dei campioni» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

