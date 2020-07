Mark Hoppus dei Blink 182 suona “Dammit” in The Last of Us 2 – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Mark Hoppus dei Blink 182 ha eseguito una delle sue canzoni, Dammit, usando la chitarra simulata in The Last Of Us 2. Mentre si trovava in streaming su Twitch, Hoppus ha trascorso del tempo nella libreria Valiant Bookstore su una delle chitarre acustiche con cui Ellie può armeggiare per tutto il corso del gioco, e lo ha visto suonare Dammit, uno dei singoli più popolari dell’album Dude Ranch dei Blink 182 del 1997. Hoppus ha ricreato la melodia sul touchpad del DualShock, usando la levetta destra per passare da un accordo all’altro a tempo con la canzone. Mentre suona gli accordi prova anche a cantarla (anche se a un certo punto deve chiedere alla chat di Twitch una parte del testo della canzone). Sony ha ... Leggi su nonsolo.tv

