Maratona Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1, due puntate in replica contro Temptation Island: trame 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Doppia sorpresa per i fan di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1. Stasera, 9 luglio, la rete ammiraglia propone due puntate dell'amata fiction per una Maratona lunga quattro episodi, fino a notte fonda.Stando a quanto si apprende dalla guida tv, l'azienda di Viale Mazzini ha programmato una serata interamente alla quinta stagione di Che Dio ci Aiuti. La strategia è quella di contrastare la concorrenza del reality Temptation Island su Canale5.Salvo variazioni, ecco la programmazione di stasera di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1.Si parte dall'episodio 5×13 dal titolo Battiti, di cui vi riportiamo la sinossi:Mentre Suor Angela, insieme a Pietro, cerca di salvare una ragazza che crede che la vita sia un gioco, Ginevra ... Leggi su optimagazine

Doppia sorpresa per i fan di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1. Stasera, 9 luglio, la rete ammiraglia propone due puntate dell'amata fiction per una maratona lunga quattro ...

