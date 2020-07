Le assurde creazioni nei campi di riso di Shenyang in Cina (Di giovedì 9 luglio 2020) Se l’associazione tra campi di riso e Cina vi ha fatto subito pensare alle straordinarie terrazze multicolore già patrimonio dell’umanità, vi fermiamo subito: il tipo di spettacolo di cui vi parliamo oggi non è di tipo naturalistico ma, oseremmo dire, artistico: a Shenyang, nella provincia nord-orientale di Liaoning, ogni anno il parco agricolo locale propone curiose opere visive realizzate giocando con gli elementi naturali delle risaie locali. È così che da piedistalli sopraelevati è possibile contemplare operazioni d’arte d’avanguardia che cambiano ogni anno – nel 2020, come potete vedere nella nostra gallery, tra i soggetti rappresentati ci sono Mister Bean e Marilyn Monroe. Se pensate che capolavori simili non valgano il prezzo di un ... Leggi su wired

