L’attrice di Glee Naya Rivera scomparsa in un lago, il figlio di 4 anni trovato solo in barca (Di giovedì 9 luglio 2020) È scomparsa in un lago Naya Marie Rivera, l’attrice e cantante americana nota principalmente per il ruolo di Santana Lopez nella serie televisiva “Glee”. Il figlio di quattro anni è stato ritrovato da solo su una barca. A riportare la notizia i media internazionali, tra cui il New York Times. A dare per prima l’annuncio della scomparsa è stata la giornalista americana Stephanie Stanton, che seguiva il caso delle ricerche di una donna nel lago Piru, in California, dopo che un bimbo di 4 anni era stato ritrovato da solo, addormentato su una barca a ... Leggi su huffingtonpost

