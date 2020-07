La dichiarazione di Fabio Lucioni (giocatore del Lecce) sulla «spocchia dei laziali» è stata inventata da una pagina satirica (Di giovedì 9 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE L’8 luglio su Facebook è stata pubblicata la foto del giocatore del Lecce Fabio Lucioni accompagnata da una sua presunta dichiarazione rilasciata dopo la partita di campionato vinta il 7 luglio 2020 con la Lazio grazie a un suo gol. Si legge: «Dopo il mio goal di ieri ho provato emozioni forti, indescrivibili. Non solo per la mia fede romanista o per l’importanza della vittoria in chiave salvezza, ma soprattutto per la spocchia dei laziali. Dopo il vantaggio di Caicedo, Immobile si è avvicinato ad ... Leggi su facta.news

fabio_falaschi : RT @MoriMrc: “L’Unione Europea è una montagna di merda”. Se qualche consiglio dell’Ordine ritenesse inadeguata al mio ruolo di avvocato que… - prestia_fabio : RT @Quirinale: #Mattarella: La scomparsa di Ennio #Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popola… - fabio_wt77 : @UCommentator2 @fleurrdellys Dichiarazione di amore? -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazione Fabio OMS: Tutti le dichiarazioni raccolte da Fabio Celenza 12/06/2020 La7 Corte Suprema: dichiarazioni fiscali di Trump alla procura

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...

Mihajlovic: “Bergomi e Caressa a Sky sembra che lavorino per Inter Channel”

Fanno ancora discutere le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic. Il nervosismo dell’allenatore del Bologna è noto da tempo e in queste ultime apparizioni della sua squadra, sembra essersi intensificato.

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...Fanno ancora discutere le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic. Il nervosismo dell’allenatore del Bologna è noto da tempo e in queste ultime apparizioni della sua squadra, sembra essersi intensificato.