Ivano Fossati ex fidanzato Mia Martini: un amore tormentato (Di giovedì 9 luglio 2020) Questo articolo Ivano Fossati ex fidanzato Mia Martini: un amore tormentato è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tutti sanno della relazione intercorsa tra Ivano Fossati e Mia Martini, ma in realtà del loro amore non si conosce molto se non che fu molto travagliato. A detta di molti Ivano Fossati è stato il più grande amore di Mia Martini, scomparsa 25 anni fa e di cui ancora oggi si sente la mancanza … Leggi su youmovies

tavano_anna : RT @Marian__136: Ivano Fossati - Il bacio sulla bocca - Marian__136 : Ivano Fossati - Il bacio sulla bocca - robyeyli : RT @nonnarita50: - faber_samir : RT @nonnarita50: - lisadagliocchib : RT @nonnarita50: -